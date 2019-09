G-voetbal heeft vanaf dit weekend een eredivisie: Bossche Bram (13) voetbalt straks mooi tegen Ajax

Op zijn bureau ligt een etui van Ajax en hij is groot fan van Hakim Ziyech, de aanvaller van de Amsterdammers. Dus eerlijk? Ja, eigenlijk had Bram van der Heijden liever in het rood-wit gespeeld in plaats van het zwart-geel van VVV Venlo. Maar hé, als je als 13-jarige de kans krijgt om een écht contract te tekenen als speler voor de eerste Bijzondere Eredivisie, dan doe je dat, natuurlijk! ,,En ik ben nu ook al wel een beetje fan, hoor.”

Ballen afpakken én scoren

Hier zit dus een prof. Op een selectiedag werd Bram gescout door een delegatie van de Limburgers. Gewoonlijk speelt Bram in een G-team bij O.S.S.’20 in Oss. Daar viel hij op, want Bram pakt met hetzelfde gemak als Virgil van Dijk - zijn andere favoriet - ballen af en probeert dan op z’n Ziyechs te scoren, wat dus vaak ook lukt.

Bram zit op Mytylschool Gabriël in Den Bosch. Dat komt zo. Bram heeft een licht verstandelijke beperking, overgehouden nadat hij in shock raakte toen hij als baby geopereerd werd aan een vernauwing van zijn aorta. Ook zijn nieren deden het daarna niet meer goed, daarom kreeg hij in 2012 een nier van zijn moeder.

Het is wel pittig, hoor

Het is dus niet altijd even makkelijk voor Bram. Daarom vindt Brams moeder Silvie het ook zo fijn voor ‘m dat dit nu op zijn pad komt. Bram: ,,Ik heb gewoon heel goed getraind en dat hebben ze denk ik gezien.” En daarom reed zijn moeder ook met liefde naar Venlo voor het tekenen van het contract, de teampresentatie en nu elke dinsdag voor de training. ,,Het is pittig, ook voor hem, maar het levert zóveel op. Plezier vooral. Maar het is ook goed voor z’n zelfvertrouwen. En het is fijn dat er zo meer aandacht komt voor G-sporten”, zegt ze.

Want dát is natuurlijk het achterliggende idee van deze nieuwe eredivisie, voor voetballertjes met een beperking tussen de tien en achttien jaar. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) wil laten zien dat het voor hen óók mogelijk is om op hoog niveau te spelen.

Vrienden maken

Voetbalbond KNVB is er ook blij mee, want het G-voetbal kan wel een impuls gebruiken. Hoewel het aantal jeugdteams steeg van 63 in 2007 naar 115 in 2017, neemt het aantal jeugdleden de laatste jaren wat af. Terwijl de doelstelling juist is om het G-voetbal te laten groeien. Daar sluit de NSGK zich bij aan. Want sport versterkt je gezondheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. En door samen te sporten leer je vriendjes en vriendinnetjes kennen.

Vooral dat laatste vindt ook moeder Silvie belangrijk. ,,Bram zit natuurlijk in Den Bosch op school, maar woont in Oss. Door het voetbal, want hij traint ook nog gewoon bij O.S.S., leert hij hier ook wat meer mensen kennen.”

Ook tegen Ajax

Komende zondag wacht de eerste van vier wedstrijddagen. Bram moet met VVV dan aantreden tegen De Graafschap, Heracles Almelo én Excelsior. Later deze competitie wachten nog zes clubs, ja, óók Ajax.