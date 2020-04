Gaan de ‘aaltjes’ het in Vught winnen van de irritante jeukrups?

VUGHT - Het is een tijdrovend precisiewerk volgens bomenverzorger Jaap van Hoogstraten uit Gemert. Zijn medewerkers zijn in Vught gestart met het in de bomen spuiten van zogenaamde nematoden, oftewel microscopisch kleine aaltjes die de strijd aangaan met de irritante eikenprocessierups.

Dinsdag werden onder andere de bomen in de omgeving van sportpark Prins Hendrik en kindcentrum Het Kwartier beneveld. De overlast van de jeukrups was in Vught namelijk nog nooit zo groot als afgelopen jaar en dat leidde tot onrust bij bewoners. Wandelen, fietsen en spelen in de natuur bleef op veel plaatsen niet zonder gevolgen: rode bultjes en jeuk. Het bestrijden van de eikenprocessierups kostte de gemeente bijna 100.000 euro.

Quote De aaltjes kunnen bijvoor­beeld niet goed tegen zonlicht (UV) en worden alleen actief als het boven de zes graden is Jaap van Hoogstraten, Bomenverzorger

Nieuw wapen

Na het plaatsen van nestkastjes voor mezen, zijn de ‘wormpjes’ een nieuw wapen. Een volgens de GGD effectieve bestrijdingsvorm. ,,Maar die wel nauw komt", aldus Van Hoogstraten. ,,De aaltjes kunnen bijvoorbeeld niet goed tegen zonlicht (UV) en worden alleen actief als het boven de zes graden is. Als het kouder is, heeft het geen zin om te spuiten.”

Het spuiten gebeurt volgens hem dus vooral 's avonds en 's nachts. ,,Omdat het nu snel kouder is dan zes graden kunnen we maar een paar uur spuiten. En we spuiten ongeveer 25 bomen per uur. Met andere methoden kun je er wel 50 tot 60 doen.”

Quote We spuiten zo'n vier tot vijf weken. De bomen komen twee keer aan de beurt Jaap van Hoogstraten

Proeven