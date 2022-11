Gaat de dromedaris uit Berlicum verdwijnen? Nieuwe regels bedreigen unieke kamelenmelkerij

Een amusante avond over de overgang? Ja dat kan!

Het klinkt best heftig, Kerkhof&Kerkhof. Maar Mieke (60) en Manon (49) zijn twee springlevendige vrouwen met toevallig dezelfde achternaam. Ze hebben méér gemeen. Allebei gynaecoloog, schrijver, Tukker en ook nog verre familie van elkaar. De een woont in Rosmalen, de ander in Heemstede. Op woensdag 16 november brengen ze in Perron-3 in Rosmalen een amusante avond over de overgang op de planken.

13 november