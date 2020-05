Gaat Den Bosch het nieuwe theater in de armen sluiten?

DEN BOSCH - Nee, he-ele-maal klaar is het ontwerp voor het nieuwe Theater aan de Parade in Den Bosch nog niet. Maar de gevel van het kolossale pand die de bezoeker als eerste op het monumentale plein gaat zien, is op een enkel detail na bekend. Zeker omdat nu ook de commissie welstand van de gemeente de laatste veranderingen heeft goedgekeurd.

,,In hoop nu dat de Bossche bevolking het nieuwe theater ziet zitten en in hun hart sluit’’, rondde architect Patrick Fransen van NOAHH|Network Oriented Architecture een intense periode van een jaar ontwerpen af.

Honderd procent juichen

Commissievoorzitter Marc Reniers reageerde daar woensdagmorgen tijdens de (video)vergadering direct op. ,,Wij zijn enthousiast, maar een honderd procent juichende bevolking krijg je nooit te zien. Ik hoop wel dat Den Bosch het nieuwe theater in de armen gaat sluiten.’’

Monumentaal

In april bij de eerste officiële presentatie van het ontwerp stelde de commissie al dat het nieuwe theater ‘monumentaal’ zou kunnen worden. Na enkele aanpassingen waren er twee weken geleden toch nog opmerkingen over de gevel van het pand, het aanzicht op de Parade. ,,We vinden dat nu niet één geheel vormen en zien aparte delen in één pand’’, gaf commissievoorzitter Marc Reniers aan.

De wereld ziet er anders uit

En zie, twee weken later ziet de gevel en de wereld aan de Parade er nét even anders uit. Door naast de massieve toneeltoren een bredere glaspui te plaatsen, waardoor er één geheel ontstaat met het glas in het midden (vanaf het plein is het theater in te kijken) van het pand. Bovendien zijn er gedeeltelijk zwaardere aluminium glaskozijnen in het middendeel van de gevelwand toegepast.

Zes panden in een

Volledig scherm Het nieuwste ontwerp van het Theater aan de Parade in Den Bosch, zoals op 27 mei is gepresenteerd. © NOAHH | Network Oriented Architecture Architect Fransen: ,,Voorheen was het ook wel een geheel, maar waren er toch ook een soort van zes panden met een eigen identiteit, zoals de toneeltoren, Paradezaal en entree. Die ruimten hebben we nu beter met elkaar verbonden door in de gevel het glazen deel diagonaal aan te brengen.’’ Met name door een glazen pui bij de toneeltoren te plaatsen dus.



Overigens blijft het wel onduidelijk hoe het systeem met de grote schuifdeuren gaat werken om de vrachtwagens inpandig te laden en te lossen. Maar daar gaat de commissie welstand dan ook niet over. Het advies van deze commissie is wel nodig om aanvraag van een omgevingsvergunning compleet te maken en ter inzage te leggen.

60,3 miljoen euro

Het is nog steeds de bedoeling om in oktober van dit jaar te beginnen met het verwijderen van asbest, in december met de sloop te beginnen, in mei 2021 te bouwen en in september 2023 het nieuwe theater te openen. De totale kosten van het project worden geschat op 60,3 miljoen euro. Inclusief 37,5 miljoen euro voor de sloop en de bouw en 11,2 miljoen voor de inrichting en theatertechniek.