Gamen zonder beeldscherm is net zo leuk, vinden Rosmalense broers Jelle en Mels

,,Ik heb de naam no game challenge bedacht’’, zegt Jelle (11).

,,Nee, ík’’, reageert de 8-jarige Mels.

,,Ík.’’

,,Ík.’’



Na nog een paar ikjes over en weer zijn de broers het zat. ,,We hebben het samen bedacht’’, besluiten ze.

Jelle en Mels van der Doelen uit Rosmalen zijn in ieder geval samen flink in de aandacht komen te staan sinds ze in de meivakantie met de no game challenge op de proppen kwamen. Een afgesproken periode geen computerspelletjes spelen, maar jezelf op andere manieren vermaken.

Mels (links) en Jelle gaan opnieuw de uitdaging aan om een periode niet te gamen. Vier weken lang gaan ze zich op andere manieren vermaken.

Toen was het een week, nu in de zomervakantie gaan ze voor vier weken zonder iPad. Met steun van Jantje Beton, want die omarmt de actie en heeft er een landelijke campagne tegenaan gegooid. De organisatie roept alle ouders en kinderen op hun voorbeeld te volgen. Jantje Beton zet zich samen met kinderen in voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd.

Eén uur per dag op de iPad

,,Hartstikke leuk’’, vinden de praatgrage broers die als ze geen challenge hebben één uur per dag op de iPad mogen van hun ouders. ,,Maar wij blijven wie we zijn. Het is leuk, al die aandacht en al die positieve reacties van allemaal onbekende mensen, maar we doen het voor onszelf. Voor onze gezondheid. Het geeft een fijn gevoel als je zelf kunt kiezen wat je gaat doen. Als je gamet, vergeet je dat er ook andere dingen zijn die je kunt doen.’’

Voetballen bijvoorbeeld, of visjes vangen. ,,Dat deden we wel, maar veel minder.’’ En een spelletje uit een doos doen. ,,Zie je wat er op staat’’, wijst Jelle op Ker-Plunk dat op tafel staat. ‘mb-games’. ,,We gamen nu op een betere manier.’’

Toevallig

,,De no game challenge is eigenlijk toevallig ontstaan, maar het is wel een bewuste keuze van de kinderen om niet te gamen’’, zegt vader Robert van der Doelen. ,,Het speelt meer dan we hadden kunnen vermoeden.’’ Op sommige dagen was het wel wat veel, al die media-aandacht, geven ze toe. Maar het motiveert ook wel weer.

,,Nee joh’’, zegt Jelle op dag 1 van hun huidige challenge. ,,Vier weken niet gamen is helemaal niet moeilijk. Zoveel leuke reacties, dat is veel te leuk om te stoppen. En Jantje Beton geeft iedere week tips.’’

