Gaslek aan de Michiel de Ruyterweg in Vught, brandweer ter plaatse

Geen bevrijders bij viering van bevrijding van Den Bosch

27 oktober DEN BOSCH - De bevrijding van Den Bosch wordt vandaag gevierd zonder oud-militairen die de stad 74 jaar geleden hebben bevrijd. ,,Onze jongste bevrijders zijn nu 92 of 93 jaar”, aldus Jan de Wit namens de gemeente Den Bosch. ,,We hebben nog geprobeerd om één bevrijder naar Den Bosch te krijgen. Dat is helaas niet gelukt. Volgend jaar vieren we dat Den Bosch 75 jaar in vrijheid leeft. We hopen dan dat er drie of vier bevrijders van toen aanwezig kunnen zijn bij de bijzondere herdenking en feestelijkheden.”