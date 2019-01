Gaslek en wateroverlast omgeving Rozenstraat in Rosmalen

Mogelijke methode Bossche ‘autobende’: Met ‘voelertje’ steel je auto binnen twee minuten

10:21 DEN BOSCH - De politie wil niets zeggen over de manier waarop de dinsdag aangehouden mannen uit Den Bosch en Rosmalen auto's hebben gestolen. Maar naar verluidt gaat het om een methode die amper twee minuten vergt. Door een ‘voelertje’ in het portierslot te steken komt de dief te weten welk type sleutel nodig is. Deze nepsleutel maakt hij door van blik gemaakte strips op elkaar te lijmen. Daarmee is openen en starten geen probleem.