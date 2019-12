Gastheer sterrenrestaurant Noble Willem-Jan Klomp onverwacht overleden

Verdachte (26) van groepsver­krach­ting in vrijheid gesteld

13:02 DEN BOSCH - Een 26-jarige Bosschenaar die dinsdag met zeven plaatsgenoten is opgepakt voor groepsverkrachting in Den Bosch is vanochtend in vrijheid gesteld. ,,De rechter-commissaris vindt dat er onvoldoende bewijzen zijn dat hij betrokken was bij de vermeende groepsverkrachting.’’