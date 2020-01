Gaten in winkelhart? Na vertrek Hudson's Bay straks mogelijk ook geen Steps en Didi meer

straatbeeldWo 8 jan. Slaan de nieuwe faillissementen dan toch gaten in het winkelhart van Den Bosch? Of zal het - opnieuw - om een tijdelijk dipje gaan, en komt de stad er wel weer bovenop?

Volledig scherm Op de dag dat Steps aankondigde dat de winkels dichtgingen, zat het filiaal in Den Bosch ook dicht © Bart Gotink/BD

Feit is in elk geval dat Den Bosch op prominente plekken een Steps en een Didi heeft. Steps zit in de Hinthamerstraat en had tot voor kort ook een tweede vestiging op de Markt. Beiden lijken binnenkort voorgoed te gaan sluiten, zo kondigde het hoofdkantoor deze week aan. Op de dag van de aankondiging dat Steps vrijwel alle winkels sluit, zat de vestiging in Den Bosch in elk geval ook dicht ‘wegens omstandigheden’.

Hudson's Bay op slot

Didi huurt een pand in de Hinthamerstraat. Die keten vroeg woensdag nog uitstel van betaling aan, al blijven de winkels open. Mocht er geen doorstart komen, dan slaat ook dit een behoorlijk gat in deze winkelstraat. En dat alles terwijl ook het gigantische pand van Hudson's Bay op slot zit. Daarvoor is nog geen nieuwe huurder aangekondigd, al maakt de eigenaar van dat immense pand zich ook weer niet al te grote zorgen.

Volledig scherm De inmiddels al gesloten vestiging van Step op de Markt © Bart Gotink/BD

Vooral de Pensmarkt en Hooge Steenweg heeft voor het eerst sinds lange tijd een paar lege panden. Voor de kerst vertrok ook LolaLiza uit de Hooge Steenweg. De kerstwinkel It's All About Christmas - waar voorheen Coolcat zat - sluit 12 december de deuren. Die winkel wil overigens best terugkeren volgend jaar, zo geeft een woordvoerder aan. ,,Maar dat is altijd afhankelijk van wat voor panden we tegen die tijd in het stadscentrum kunnen krijgen.” Twee deuren verderop ging Dungelmann Schoenen eerder nog failliet, maar die zaak maakte een doorstart.