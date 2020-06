Gebied rondom PI Vught voortaan ‘veiligheidsrisicogebied’; geen reden meer nodig om te mogen fouilleren

VUGHT - Wandelaars, fietsers of bezoekers van het herinneringscentrum NM Kamp Vught. Iedereen die zich de komende tijd rondom de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught begeeft, kan voortaan te maken krijgen met preventief fouilleren door de politie. Burgemeester Van de Mortel heeft het gebied namelijk aangewezen als ‘veiligheidsrisicogebied’.

Dat heeft hij gedaan op advies van de politie, het Openbaar Ministerie en de PI Vught. Het betreft een preventieve maatregel die het mogelijk maakt dat de politie personen mag fouilleren zonder dat er een concrete verdenking tegen de persoon in kwestie bestaat. Ook kunnen voertuigen en bagage worden onderzocht. Het preventief fouilleren is volgens de gemeente een controlemiddel ter voorkoming van (gewelds)misdrijven in een gebied. Het fouilleren gebeurt op bevel van de officier van justitie.

Zware criminelen

In de PI Vught zitten de zwaarste criminelen van het land waarvan een deel ook nog eens vluchtgevaarlijk is. Bij een eventuele ontsnappingspoging, bestaat volgens de burgemeester ernstige vrees voor een verstoring van de openbare orde, door de aanwezigheid van wapens. ‘Met de aanwijzing wil de burgemeester de veiligheid van inwoners, medewerkers en bezoekers waarborgen’, staat te lezen in een persbericht van de gemeente.

Strengste van het land

De PI Vught beschikt sinds 1993 over de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). ’Extra beveiligd’ is het hoogste beveiligingsniveau dat het Nederlandse gevangeniswezen kent. Het regime binnen de EBI geldt als het strengste in het land. In deze inrichting worden gedetineerden geplaatst waarbij onder andere sprake is van een hoog vluchtrisico.

Ridouan Taghi

In dit strenge regime, een apart gebouw op het terrein met een eigen toegang en extra beveiliging, zitten onder andere bekende topcriminelen zoals: Willem Holleeder, Ridouan Taghi, Mohammed B., Omar L. en Dino Soerel. Uit de EBI is nog nooit iemand ontsnapt.