Geblokkeerde vluchtweg en niet werkende sprinklers: dit komt een vuurwerk-inspecteur tegen in Brabant-Noord

Bosch’ Winterpara­dijs; 750 ballen verkocht; en hoe is het met de andere wensbomen?

29 december DEN BOSCH - Zou er in Den Bosch wel of geen leven zijn na Joris’ Kerstboom? Dat was de vraag nadat KRO-NCRV had laten weten dat het tv-programma met presentator Joris Linssen niet naar de Parade zou komen omdat lange tijd onduidelijk was of er een winterfeest op de Parade zou zijn. Dé wensboom van Joris Linssen mocht er dit jaar dan niet staan, toch werden op meerdere plekken in Den Bosch kerstbomen opgetuigd waar mensen hun wens of boodschap aan overledenen konden achterlaten.