Geboorteloket op slot, Perron-3 geheel dicht, Stadskantoor Den Bosch beperkt open

Bossche Sacraments­kerk verkocht aan architec­ten­bu­reau uit Kerkdriel

9:37 DEN BOSCH - Bijna twee jaar na de afscheidsdienst in juni 2018 van de Sacramentskerk in de Bossche wijk De Vliert is het kerkgebouw uit 2003 verkocht aan Sloven architectenbureau uit Kerkdriel. Volgens eigenaar Paul Sloven is het de bedoeling dat het bureau rond de zomervakantie naar het nieuwe adres in Den Bosch verhuist.