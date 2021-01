Gebroeders Van der Plas Rosmalens ondernemer van het jaar

Gebroeders van der Plas is van oorsprong een schildersbedrijf. Maar het heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot bedrijf in duurzaam vastgoedonderhoud. Het werkt voor particulieren, bedrijven en woningcorporaties. Bij Van der Plas, dat is gevestigd op bedrijventerrein Kruisstraat in Rosmalen, werken inmiddels zo'n 80 mensen. Het bestaat dit jaar 75 jaar.