Gedeelde smart is halve smart, zéker in een voorstelling over kanker

Vierde klasse G Nulandia kampioen na goede tweede helft tegen Elshout, tegenstan­der viert 's ochtends Moederdag om kampioen­schap mee te vieren

De champagne stond al even koud in Nuland. Het was niet echt meer de vraag of, maar wanneer Nulandia kampioen zou worden. De ploeg van Marc van Delft kwam na vandaag uit op 55 punten en heeft zo een voorsprong van zeventien punten en dat is genoeg om zichzelf officieel kampioen te kunnen noemen.

9 mei