Gedetineerde PI Vught besmet met coronavirus, twee andere gevangenen geïsoleerd

De man zat al in preventieve quarantaine in het Penitentair Psychiatrisch Centrum van de PI in Vught na milde klachten. Nadat hij positief werd getest op corona is hij overgebracht naar het gevangenenziekenhuis in Scheveningen. Twee andere gedetineerden zijn preventief geïsoleerd in hun cel omdat ze milde verkoudheidsklachten hebben.