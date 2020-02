Gedode vrouw in Rosmalen: aangehouden man is haar zoon

Wéér spat droom van eigen huis uiteen voor Bossche jongeren: ‘De stoom komt uit onze oren’

15:20 DEN BOSCH - In de soms felle discussie over wel of geen nieuwbouw in het Annapark in Hintham is het bouwplan voor de nabijgelegen basisschool De Vlieger plots een alternatief: zet er maar een paar verdiepingen extra op, roept de Bossche politiek. Voor de 17 jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking die er (zouden) gaan wonen én 32 betrokken ouders dreigt opnieuw een droom uiteen te spatten. ,,Teleurgesteld? De stoom komt uit onze oren!’’