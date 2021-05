Gedrag op Bossche terrassen niet zoals het hoort: ‘Volg aanwijzingen van horeca’

Winkelend publiek zorgt in Den Bosch voor rijen, maar die worden niet té lang: ‘Er is meer leven in de stad’

28 april DEN BOSCH - ‘Maak een persoonlijke winkelafspraak!’, hangt woensdagochtend nog in verschillende etalages in de binnenstad van Den Bosch, maar die papiertjes kunnen sinds vandaag in de prullenbak. Klanten kunnen namelijk weer zonder afspraak shoppen en dat leidde in de binnenstad her en der tot rijen voor de winkels.