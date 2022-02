Geef die man een borstbeeld! Brabantse filosofen willen Bossche denker Jacob Moleschott eren

DEN BOSCH - Gezonde voeding en goed onderwijs voor arm en rijk, gelijkheid van mannen en vrouwen en stemrecht voor vrouwen. Allerlei zaken die wij tegenwoordig heel normaal vinden, maar toen de Bossche filosoof Jacob Moleschott (1822-1893) dit in zijn tijd voorstelde, werd hij het land uit gejaagd. Dit jaar is hij 200 jaar geleden geboren en om hem te eren, willen Brabantse filosofen de Bosschenaar eren met een borstbeeld in zijn geboortestad.