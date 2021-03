Geeft grond landgoed Coudewater nog meer prijs?

VIDEOROSMALEN - De overkluisde waterloop die in het verleden vermoedelijk diende als reservoir voor drinkwater, is een opvallende vondst van de archeologische opgravingen op landgoed Coudewater. De vraag is of het terrein met een eeuwenlange historie meer waardevols prijs gaat geven.

Dat zal de komende maanden moeten blijken. Het archeologisch onderzoek bestaat uit twee fasen, zegt een woordvoerder van de gemeente. Eerst is het oude hoofdgebouw, Mariënwater, aan de beurt geweest. Direct rond het hoofdgebouw heeft de gemeente enkele kleine sleuven gegraven om te kijken waar de middeleeuwse kloostergebouwen zich bevonden en wat daarvan over is. Bij het graven van die sleuven is een overkluisde (overwelfde) waterloop gevonden. Vermoedelijk werd deze waterloop gebruikt als reservoir voor drinkwater. De opgravingen bij Mariënwater zijn inmiddels afgerond en de gemetselde boog is weer onder de grond verdwenen.

Maar het blijft niet bij dit onderzoek. Op de verschillende plekken waar de nieuwe woningen moeten komen, wordt ook veldonderzoek gedaan. Volgens projectmanager Hans Hartman van de ontwikkelaar gebeurt dat binnenkort. ,,Wij moeten daarvoor nog een opdracht verstrekken en dat gebeurt naar verwachting begin april.”

Onduidelijk wat uit onderzoek komt

Alle bouwplaatsen worden dan in één keer onderzocht. Ook hier worden proefsleuven gegraven om te zien of er resten van vroegere bebouwing zijn. ,,Er is allereerst bureauonderzoek gedaan”, zegt Hartman. Daarbij zijn de gegevens van eerder onderzoek geanalyseerd. Hoewel het hier gaat om een van de plekken in Rosmalen met de vroegste verbouwing, is helemaal onduidelijk wat uit het onderzoek naar voren komt.

,,We weten heel weinig over het klooster”, zegt de woordvoerder van de gemeente. ,,Het hoofdgebouw staat nog overeind, maar over de andere kloostergebouwen zoals de kapel weten we vrijwel niets. We weten niet eens waar de kapel heeft gestaan. We hadden gehoopt dat met de proefsleufjes te kunnen vaststellen, maar dat is niet gelukt.”

Informatiebordje

De recent gevonden waterloop moest vermoedelijk het klooster van vers water voorzien. Het reservoir stond in verbinding een beekje, waarvan nu nog een deel op het terrein aanwezig is. Op basis van de gebruikte bakstenen kan worden vastgesteld dat het gewelf in de 16de eeuw is aangelegd. Boven de overkluizing moet oorspronkelijk een van de kloostergebouwen hebben gestaan. Het terrein is inmiddels weer dichtgemaakt. Hans Hartman denkt er wel over om bij de plek waar deze kelder ligt in ieder geval een informatiebordje te plaatsen.