Geen 35.000 euro voor ‘ontmoetingstuin’ maar 3500 euro voor planten én in de toekomst mogelijk toch woningen in de achtertuin

Man filmde zichzelf tijdens rijden en krijgt twee jaar celstraf voor dodelijk ongeluk A59

11 juni DEN BOSCH - De Bossche automobilist (31) sprak tijdens de rechtszaak over een ‘foute nacht’. In het donderdag gewezen vonnis hebben rechters het over ‘zeer onverantwoord rijgedrag’. De man veroorzaakte in juli 2018 op de A59 bij Rosmalen een ongeluk waarbij een vrouw (21) uit Gemert om het leven kwam. Volgens de rechtbank dronk de man alcohol tijdens het rijden. Ook rookte hij en filmde hij zichzelf waardoor hij de controle over het stuur verloor. De rechtbank veroordeelde hem tot twee jaar celstraf en vier jaar ontzegging van de rijbevoegdheid.