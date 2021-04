Geen alcoholverkoop meer bij het stadsstrand in Den Bosch? Dat gaat te ver!

Tweede ‘Vughtse wasbeer’ is verwaar­loosd; het mannetje is overge­bracht naar een opvang in Someren

9 april VUGHT - De tweede Vughtse wasbeer, die maandag in een kippenhok werd aangetroffen, is een mannetje van een jaar of 3, 4 oud. Het beestje is behoorlijk verwaarloosd, heeft verschillende kale plekken en verblijft inmiddels bij de Wasberenopvang in Someren. De wasbeer heeft de naam Erik gekregen. Hij is vernoemd naar de vrijwilliger van de Dierenambulance Den Bosch die hij in zijn hand beet.