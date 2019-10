Geen ‘anonieme doos’, maar groen en duurzaamheid bij nieuw kantoorpand bij Rosmalense Plas

René van Gerven en Kevin Ummels begonnen met hun bedrijf in 2012. Eerst voorzichtig van huis uit en met nog een andere baan erbij. Na Maliskamp en Velddriel is het sinds een jaar of drie gevestigd Den Bosch, in een huurpand aan de Sluisweg in Maaspoort.

Laagsteprijsgarantie.com verkoopt online meubels voor in en om het huis, het stoelen en banken voor in de huiskamer. Het bedrijf is vooral actief in Nederland en Vlaanderen, zegt Van Gerven. ,,We hebben wel eens voorzichtig gedacht aan uitbreiding van activiteiten naar Duitsland en Frankrijk. Maar daar hebben we het nu te druk voor.”

Appèl heeft mede toon gezet

Bovendien is nu ook veel aandacht nodig voor de realisatie van de nieuwbouw op bedrijventerrein Rosmalense Plas. In de schaduw van het hoofdkantoor van cateraar Appèl zegt Van Gerven er niet zonder bedoeling bij. ,,De gemeente wil hier meer kwaliteit dan elders en Appèl heeft mede de toon gezet. We zijn daarom ook lang in gesprek geweest over ons definitieve ontwerp. Kevin en ik hebben samen het ontwerp bedacht en dat is later uitgetekend door architect Herman Sengers."

Duurzaamheid

De gemeente stelt inderdaad hoge eisen aan materiaalgebruik, bouwvolume, hoogte, bebouwingspercentage, en duurzaamheid en groene aankleding, aldus een woordvoerder van de gemeente. Ummels: ,,Duurzaamheid en groene aankleding was voor ons nooit een issue. Duurzaam ondernemen is één van onze missies; het wordt daarom gebouwd als CO2 neutraal en Nul op de Meter. We willen zelfs extra investeren in zonnepanelen om in groene stroom voor andere bedrijven te kunnen voorzien.”

Jonge mensen in dienst

Van Gerven en Ummels beide 38 jaar oud en woonachtig in Rosmalen en Empel. wilden per se in de buurt blijven. ,,We hebben 45 mensen op de loonlijst staan. Het zijn veelal jonge mensen die in de buurt wonen, dus daarmee wilden we ook graag rekening houden. "

De nieuwbouw aan Wisent 7 beslaat 3000 m2 bebouwd oppervlak waarvan 2800 voor opslag en logistiek. Het kantoorgedeelte is 720 kubieke meter. Het pand wordt naar verwachting medio april in gebruik genomen.