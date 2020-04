Geen apotheek of bezorging van medicijnen voor bewoners Haverleij

ENGELEN - Sinds kort is het servicepunt De Lage Leun in Engelen, officieel een uitdeelpost van Apotheek West en Apotheek Kooikersweg, gesloten vanwege de coronacrisis. Voor de bewoners in de Haverleij is dat lastig, die vallen buiten het bezorgingsgebied.

Martin Berens (77), bewoner in de Haverleij, kreeg tot zijn verbazing te horen dat zijn medicijnen niet afgeleverd konden worden bij de uitdeelpost De Lage Leun, maar dat hij ze kon ophalen bij de apotheek aan de Kooikersweg. Hij vroeg of het mogelijk was om ze te laten bezorgen en kreeg de mededeling dat de Haverleij niet onder de bezorgservice valt. Berens: ,,Vanwege mijn leeftijd wil ik niet naar die drukke praktijk aan de Kooikersweg.''

Overspoeld

Helaas voor Berens maakt Medsen gebruik van fietskoeriers en die fietsen niet zover. Daar komt bij dat ze overbezet zijn. Volgens Christien Kuit, apotheker bij Medsen Apotheek Kooikersweg, hebben Apotheek West en Apotheek Kooikersweg de uitdeelpost gesloten omdat ze door de RIVM-richtlijnen minder efficiënt kunnen werken en dus mensen tekort komen. ,,We zijn overspoeld met aanvragen voor recepten. Vanwege de maatregelen en de enorme drukte kunnen Apotheek West en Apotheek Kooikersweg de post simpelweg niet bemensen'', zegt Kuit.

Afhaalkluisjes

Wel houdt de apotheek rekening met de zware gevallen. ,,Onze eigen medewerkers rijden er dan langs en geven de medicijnen af.'' De Lage Leun heeft inmiddels een afhaalkluis. Wachten is nog tot de pinbetaling in werking is. ,,Daar doen we onze uiterste best voor'', aldus Kuit.