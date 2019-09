Geen Balkumse Kwis, maar volgend jaar weer wel

De zesde editie van de Balkumse Kwis, de dorpskwis die in Berlicum en Middelrode wordt gehouden, gaat dit jaar niet door. De organisatie zag zeker vijf vrijwilligers afhaken. ,,De een heeft pas een kind, de ander haakt af vanwege drukke werkzaamheden. We zagen ons clubje van de organisatie halveren. En dan heb je echt te weinig mensen. Zoiets als een dorpskwis houden vergt lange tijd van voorbereiden en veel uren werk. Dat kun je niet met vijf mensen. Daar heb je zeker tien tot twaalf mensen voor nodig”, zegt Karin Molijn.

Volgens Molijn moet je voor een kwalitatieve dorpskwis zeker een maand of acht tot negen van tevoren beginnen met het opzetten van een vragenboekje, mooie aantrekkelijke vragen en het goed controleren van de vragen. ,,Je wilt namelijk geen discussies over antwoorden. Dus alles moet goed gecheckt worden. We maken van het vragenboekje ook veel werk. Een jaar hebben we zelfs een hele krant gemaakt. En dat bereiden we de geheime opdracht en de buitenopdrachten voor. Veel werk dus. Iedereen doet eigen werk en elke maand komen we bijeen om alles door te spreken.”