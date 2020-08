Geen Barcelona, maar een achtertuin in Nuland voor Nederlandse Julio Iglesias

Janz brak in 2019 in Spanje door met een plek in de halve finale bij het programma Got Talent España. Uitzendingen van de show waren in Spanje en Zuid-Amerika op televisie te zien. En in Nederland is hij door deelname aan de Soundmixshow in 1996 ook geen onbekende. Het zingen begon voor hem als klein mannetje in de auto. ,,Op vakantie, op weg naar de camping, zong ik alles mee. Mijn ouders draaiden Julio Iglesias, dat is blijven hangen. Via tekstboekjes en de muziek leerde ik Spaans. Op de camping zong ik als twaalfjarig jochie voor het eerst live.”