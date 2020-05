Geen belemmering voor verhuizing Les Vites naar crossterrein Meerse Plas

Sporthal Rodenborch College in Rosmalen, een wereld van verschil

8:04 ROSMALEN - In ruim een maand is het ontwerp voor de nieuwe sporthal bij de nieuwbouw van het Rodenborch College in Rosmalen veranderd van ‘een op zichzelf staand bedrijfsgebouw’ tot ‘een mooi geheel en in balans met het schoolpand’. Daarmee komt de geplande nieuwbouw weer een stap dichterbij.