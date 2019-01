Geen bewijs dat ex-wethouder Van Son heeft gelekt naar het Brabants Dagblad

Man gewond na aanrijding op oversteek­plaats Vught, traumaheli­kop­ter opgeroepen

21 januari VUGHT - Een man is maandagmiddag gewond geraakt nadat hij werd aangereden op een voetgangersoversteekplaats op de Glorieuxlaan in Vught. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.