Geen bierluiken of geluid buiten meer: donderdag wordt geen officiële carnavalsdag in Oeteldonk

Gevolg van het besluit is vooral dat bepaalde zaken die tijdens carnaval gedoogd worden, niet gedoogd worden op de donderdag. Op donderdag is het bijvoorbeeld niet toegestaan via bierluiken drank te schenken, buiten geluid te produceren, omgebouwde restaurants te openen of staand buiten op het terras bier te drinken. Mikkers stelt dat nu ‘besloten is dat de donderdag geen carnavalsdag is, het gedogen van deze activiteiten ook niet meer past'. Ook treft de gemeente minder voorziening op donderdag, zoals toiletten, crowd control en EHBO. Binnen in de kroegen blijft een carnavalssfeer wel gewoon mogelijk.



De Oeteldonksche Club is altijd tegen uitbreiding van carnaval geweest. De club vreest vooral dat het feest verliest aan ‘karakter, tradities en uniciteit’ bij een verdere verlenging. De Oeteldonksche Club wil zich juist richten op de kwaliteit van het feest. Ook de hulpdiensten staan niet te springen bij een verlenging. Voor de politie is de donderdag nu nog ‘beheersbaar'. ,,Een extra carnavalsdag leidt tot minder beschikbaarheid van wijkagenten omdat die specifiek voor die donderdag ingezet moeten worden", schrijft Mikkers. ,,Het leidt ook tot minder tijd voor opsporingsonderzoek.”