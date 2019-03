Geen bloemenrijk op Stationsweg in Den Bosch

Hoe het verder ‘moet’ met horeca in Den Bosch

8:53 DEN BOSCH Hebben ruim 12.000 bewoners van de Bossche binnenstad weinig te wensen of te klagen over de horeca in het centrum? Je zou het (haast) denken. ,,Ik had minstens vijftig mensen verwacht’’, zegt stedenbouwkundige Ronald van Velzen deze dinsdagavond in de Muzerije tegen zo’n twintig binnenstadsbewoners die mee mogen denken en praten over de horecavisie die wordt gemaakt als opvolger van de horecanota die al 25 jaar oud is.