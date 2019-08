Geen blote bovenlijven bij Empelse sportschool

Geen ontbloot bovenlijf. Dat is één van de regels van Duketown. Mede-eigenaar Rick Mertens legt uit: ,,Bij ons is het motto: doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dus laten we ook bij het gewichtheffen gewoon onze sportkleren aan.”



Samen met Mathijs Roosen en Koen van Meurs startte hij twee jaar geleden met Duketown, een sportschool gespecialiseerd in crossfit. ,,We zijn allemaal docent lichamelijke opvoeding en hebben ook in het onderwijs gewerkt. Daardoor hebben we veel ervaring met lesgeven, veilig bewegen en het creëren van een veilig leerklimaat. Iedereen mag sporten op zijn of haar eigen niveau.”