Geen Bossche Bollen, maar Bossche Ballen! Sint-Jan en Drakenfontein in de kerstboom

De naam van zijn winkel verraadt het al een beetje, maar normaal is Janwillem Berends met Oetelclub.nl afhankelijk van carnaval. Nu zou het topdrukte moeten zijn in de winkel, maar het is akelig stil. ,,De rekeningen moeten wel betaald worden. We moesten iets doen, want we willen de volgende carnaval als zaak wel halen natuurlijk.”

En om carnaval te halen, heeft hij iets anders bedacht: het verkopen van kerstballen met Bossche stadsgezichten erop. ,,Het begon met een kerstbal met de tekst ‘Ooit...’ erop. Daar kregen we zoveel reacties op dat we dachten: hier moeten we mee verder.”

Volledig scherm Het Provinciehuis op een kerstbal © Janwillem Berends

Stadsgezichten

En dat laatste deed Berends dus. Er werden zes stadsgezichten uitgekozen om op de ballen te figureren. De Sint-Jan, Moriaan, Drakenfontein en de Watertoren werden uitgekozen, net als het Provinciehuis en Stadhuis. ,,We hadden nog veel meer gebouwen uit kunnen kiezen, maar je moet keuzes maken", zegt Berends. ,,Een kunstenaar heeft van elk stadsgezicht een schets gemaakt die wij weer digitaal om hebben laten zetten voor de etsplaten in de machines. Nadat de schetsen op de ballen gedrukt zijn, gaan de ballen in een glitterbad. Daarna zijn ze klaar voor de verkoop.”

Volledig scherm De Sint-Jan op een kerstbal © Janwillem Berends

Tienduizend ballen

Oetelclub.nl heeft ruim tienduizend ballen laten maken, zegt Berends. ,,En tot nu toe gaat het boven verwachting. Elke zaterdag staan we op de de markt op het Burgemeester Loeffplein en we verkopen ze dan uit. Daarnaast verkopen we ze ook aan tuincentra.” Het succes zorgt ervoor dat Berends al denkt aan een nieuwe bal met een ander stadsgezicht. ,,Mensen vragen naar een bal met de Markt of het Puthuis erop. Dat is een leuke om voor volgend jaar toe te voegen aan de serie.”

Hoe leuk de kerstballen business ook mag zijn, toch verlangt hij weer terug naar carnaval. ,,Het is een gemis. Het is stil. Carnaval zit in ons DNA.”

Volledig scherm De Moriaan op een kerstbal © Janwillem Berends

Volledig scherm De Drakenfontein op een kerstbal © Janwillem Berends