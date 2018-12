Geen Bossche steun voor veteranen Ouwestomp

Truienver­koop voor stewardes­sen­dans in Den Bosch nadert einde

10 december DEN BOSCH - Tot en met woensdag 12 december 12.00 uur is het mogelijk om een trui te bestellen waarmee belangstellenden kunnen deelnemen aan de stewardessendans als onderdeel van All You Need Is Love. De opnamen (in aanwezigheid van Robert ten Brink) worden op 15 december om 15.00 uur gemaakt op de Parade tijdens Bosch’ Winterparadijs.