Geen brandalarm bij de buren, geen sprinklers: Is de Jheronimustoren eigenlijk wel veilig bij brand?

Video's Joey D. ‘verwondt zichzelf ernstig’ bij arrestatie na urenlange omsinge­ling, nachtelijk sporenon­der­zoek in Rosmalen

9:54 ROSMALEN - De veroordeelde Joey D. heeft zichzelf dinsdagavond ernstig verwond bij de arrestatie in de Schoolstraat in Rosmalen. Dat laat de politie weten. Het arrestatieteam viel rond 19.45 uur zijn huis binnen na een urenlange omsingeling. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een politiewagen reed erachteraan.