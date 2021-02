Geen carnaval? ‘Tradities moet je in ere houden’

Want daar staat ze dan. Zoals elk jaar. Op het station in Den Bosch. Tegen beter weten in. Want de 64-jarige Jeanne Stolzenbach snapt heus wel dat er helemaal geen prins komt om elf over elf. Die trein is vertraagd, met een jaar. En tóch staat ze klaar bij de roltrap, met twee glazen en een blikje bier. Het is nou eenmaal traditie. ,,En die moet je in ere houden", beaamt even verderop de 55-jarige Niek Bertrums. Met zijn zoon Jim (28) staat hij een paar meter verder op het perron. Op de plek waar normaal Prins Amadeiro XXVI wordt onthaald. Precies om 11.11 uur. ,,Best droevig zo hè", zegt hij terwijl hij samen met z'n zoon nog eens rondkijkt. Hij had het drukker verwacht. Carnavalszondag begint in Den Bosch toch echt pas ná dit moment vinden de twee. ,,Ook nu.” En daarna met z'n allen verder naar de binnenstad. Kroegentocht. Die laatste wordt moeilijk. Maar dat ophaalmoment? Dat pakken ze niet af, bedachten De Bertrums. Dus staan ook zij er. Tegen beter weten in.