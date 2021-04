Geen chips, geen biertje, medaille via de post ... wandeldriedaagse in Rosmalen in coronastijl

ROSMALEN – Wandelen op eigen gelegenheid, zonder vaste route: dat is de Wandel3daagse anno 2021, georganiseerd door de SJV in Rosmalen. Gaat dat wel werken? En vinden de kids dat nog wel leuk?

Yvonne van Geffen is een doorgewinterde wandelaar. Als het gaat om de Wandel3daagse tenminste. Al jaren loopt ze met zoon Mike de tien kilometer. ,,We houden wel van door lopen en met de tien kilometer doen niet zo veel mensen mee. Vaak zijn we eerder klaar met de route dan de grote groep die de vijf kilometer loopt. Dan loop je echt te slenteren achter elkaar.”

Zélfs vijftien kilometer doorbijten

Marcel Piels, kartrekker van het evenement bij SJV Rosmalen, beaamt dat. Hij zag de laatste jaren ook een toename van gezinnen die de tien kilometer liepen. “En ook nu verwachten we mensen die deze afstand gaan lopen. Bovendien hebben we zelfs vijftien kilometer dit jaar.” Want Piels en zijn team hebben goed naar buiten gekeken afgelopen jaar. ,,Met een beetje goed weer, zie je hartstikke veel mensen wandelen. Tja, wat hebben we anders kunnen doen?”

Toch zal het wel wennen zijn. Waar er eerst vierduizend man samenkwam om een afstand te lopen, moeten de wandelaars nu zelf bepalen. Ook zijn er niet drie, maar meerdere dagen om de afstanden te lopen. En: geen grote bijeenkomst op de vrijdagavond, zoals anders het geval was.

Volledig scherm Tijdens de Wandel3daagse werden de kinderen in 2019 aangemoedigd door bewoners van de Annenborch. Dat zit er dit jaar niet in. © Sophie Fleur Verbiesen

,,Ja, dat is wel balen. Als je dan, na de derde dag wandelen, op De Driesprong kwam, zag je daar zo veel vrolijke gezichten. De kinderen blij, want zij hadden hun medaille binnen en de snoepzak van opa en oma. De ouders blij, gezellig bij elkaar met een biertje in de hand. Dat kan allemaal niet nu. Er is alleen niks aan te doen.”

De medaille is in ieder geval nog altijd te halen. ,,Gezinnen kunnen zich inschrijven en krijgen de medaille thuisgestuurd.” Dat gaat op basis van vertrouwen. ,,We kunnen niet iedereen controleren. Bovendien heb ik er wel een goed gevoel over. Alle kinderen weten dat de medaille volgt na het wandelen.” Wel is het belangrijk dat de regels in acht worden genomen.

Volledig scherm Met zijn allen op sjouw, dat zit er in coronatijd niet meer in. © Sandra Peerenboom

,,We willen graag dat mensen meedoen en tegelijkertijd willen we met deze opzet proberen te voorkomen dat er in grote groepen gewandeld wordt. We gaan ervan uit dat de mensen dat zelf ook wel weten.”

Ondanks alles, heeft de organisatie er wel zin in. Piels: “Vorig jaar hebben we niks kunnen doen en eerlijk: ik heb het wel gemist. Al een kleine tien jaar organiseer ik nu samen met anderen de Wandel3daagse en het is zo leuk om te doen. Wij kijken er toch naar uit en we hopen natuurlijk dat er veel gelopen gaat worden.”