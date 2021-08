Geen dag is hetzelfde bij pop-up restaurant ‘Bourgondisch Genieten’ in Rosmalen

ZOMERSERIEROSMALEN - Het terras is deze zomer belangrijker dan ooit voor de horeca. Veel cafés en restaurants hebben er meters bij gekregen. Soms moeten ze daarvoor de weg oversteken, of ogen in hun rug hebben. Een uitdaging is het sowieso. De komende weken laten we obers en serveersters aan het woord die weer mogen werken, ook al is dat soms best wel wennen.

Luuk Sluijter (30) heeft het druk. Hij is een uitzondering op de regel. Ook toen de horeca dicht was, kon hij door met zijn cateringbedrijf ‘Bourgondisch Genieten’. Vervolgens werd bekend dat hij met ‘Bij Bourgondisch’ verdergaat in het pand aan de Graafsebaan waar eerst Don Arroyo zat. Terwijl daar druk verbouwd wordt, is hij - zoals vorig jaar - weer een pop-up restaurant bij het strandje van de Groote Wielen begonnen. “Geen dag is hier hetzelfde.”

Bang voor overlast

Vorig jaar mocht hij in het kader van De Bossche Zomer al een keer proeven van het pop-up gebeuren. ,,Toen moest het hier in sneltreinvaart gerealiseerd worden.” Het werd goed ontvangen, met name door de omwonenden. ,,Van tevoren waren sommige mensen bang voor overlast, maar die was er niet. Sterker nog: we werden gevraagd om terug te komen, omdat het door onze aanwezigheid juist minder aantrekkelijk werd om hier te hangen.”

Ondertussen loopt er op het terras veel jong personeel rond. ,,We hebben een goed team, jong en hip. We willen de jeugd de kans bieden om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. We zijn nog op zoek naar een goede kok. De meeste koks hebben pas vanaf oktober weer tijd.”

Geen stilstand

Naast het pop-up-restaurant, heeft Sluijter nog meer te doen. ,,Ik sta er soms versteld van hoe hard het gaat. Er is geen sprake van stilstand, zelfs niet in deze gekke tijd.” Zijn hele ziel en zaligheid legt hij in het horecavak. ,,Gelukkig gaat het goed. Ik heb een topteam hoor. We weten allemaal dat we wel moeten om overeind te blijven.”

Puntjes op de i

Het personeel aansturen en zorgen dat het allemaal goed draait, daar is Brian Innostrosa (38) voor. ,,Het was best iets hoor vorig jaar: zet maar eens een restaurant op een grasveldje op. Gelukkig ging het goed en leerden we ervan, zodat we dit jaar meer puntjes op de i konden zetten.

De meeste gasten komen voor het vakantiegevoel. Strand, loungebedjes en zon. ,,Als de zon schijnt, is het hier volle bak. Dan moet je met minder personeel toch kunnen schakelen. Sommige mensen kunnen niet op vakantie, dus dan is dit toch net het Scheveningen van Den Bosch? Je kunt hier lekker op de fiets naar toe.”

Permanente vestiging

Sluijter zou het niet erg vinden om er permanent iets te vestigen. ,,Ja, dat zou wel leuk zijn, maar daar ga ik niet over.” Aan de gasten zal het niet liggen. “We horen vooral dat het zo fijn is dat we er weer zijn. Daar krijg ik echt kippenvel van.”