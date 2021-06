Geen drie dagen Levenslied in Den Bosch, evenement wordt opnieuw uitgesteld

VIDEO Hein (87) mist z’n stuur tijdens vrachtwa­gen­tocht­je door Vinkel en Nuland, ’Dit was een heel mooi ritje’

20 juni NULAND/VINKEL - ,,Waar is m’n stuur?” Hein van Zoggel kijkt wat vertwijfeld om zich heen als ie met een vorkheftruck en de nodige hulp in de hoge cabine van een vrachtwagen is geklommen. Het stuur zit deze zaterdag voor de 87-jarige bewoner van Sint-Jozefoord in Nuland even aan de verkeerde kant. Het is in de vertrouwde handen van Eugène van der Donk uit Vinkel.