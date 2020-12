Geen eigen webshop? Dit bedrijf in Nuland heeft de oplossing voor veel kleine winkels

Het is amper een dag in de lucht en veel reclame is er nog niet voor gemaakt. Maar de eerste ondernemer maakt al gebruik van het digitale platform bestelgerust.nl. In gewone mensentaal is het een webwinkel waar andere ondernemers (tijdelijk) hun spullen in de etalage kunnen zetten. In de hoop dat ze verkocht worden.

Het Nulandse bedrijf DigiFactory houdt zich al jaren bezig met de bouw van websites, en met name ‘de achterkant', zoals mede-eigenaar Thijs van Schaijk zegt. ,,We merkten dat veel winkels sinds de lockdown hun spullen niet meer kwijt kunnen. Die willen we een helpende hand bieden. Wij hebben een website gebouwd. In feite is het een etalage waar andere winkels en bedrijven hun spullen in kunnen zetten. Met een eigen logo. Ze bepalen zelf wat ze erop zetten en hoe. En ook de prijs. En ook de verzending. Daar hebben wij allemaal niets mee te maken. Iemand kan er voor kiezen om vijf artikelen te benoemen of honderd. Ze maken ook zelf uit of ze er wel of geen foto bij uploaden.”

De digitale omgeving wordt gratis beschikbaar gesteld. Ook het in de etalage zetten van artikelen kost niets. ,,Pas als er daadwerkelijk iets wordt verkocht, zijn er kosten. Voor het betaalsysteem Mollie. En wij krijgen voor elke transactie een vergoeding. Daar zijn we heel transparant over: 1 procent over alle betaalde producten met een minimum van € 0,50 en een maximum van € 15,00", zegt Van Schaijk.

Volledig scherm Een webwinkel voor anderen, bestelgerust.nl

Deelnemende ondernemers kunnen vanaf hun eigen website een link maken naar de webwinkel bestelgerust.nl. Ze hoeven zo dus geen eigen webwinkel te maken. ,,Dat is behoorlijk kostbaar en de vraag is of ze die snel kunnen krijgen want het is in onze branche momenteel loeidruk.”

Een van de eerste ondernemers die er gebruik van maakt, is de Geffense fotograaf John van den Heuvel. Hij maakt naast reportages onder meer fraaie wanddecoraties voor particulieren en bedrijven. Deze tak van zijn bedrijf heeft alleen maar een website: koeaandemuur.nl. Maar er is geen webwinkel. ,,Als starter is dat best ingewikkeld en kostbaar. En dit is een heel gebruiksvriendelijke site. Ik heb de meest gangbare producten voor wanddecoratie er op gezet. Handig, zeker omdat je nu ook niemand in de zaak mag ontvangen.”