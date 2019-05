Geen enkel ontwerp Theater aan de Parade voldeed aan de eisen

,,De chaos wordt alleen maar groter’’, is de eerste reactie van advocaat Bert van Mieghem namens de vier afgewezen architectenbureaus die met een kort geding dreigen. ,,Deze week nog moet duidelijk worden of wij het kort geding doorzetten.’’



Van Mieghem vecht aan dat de procedure voor het ontwerp niet juist verlopen is en opnieuw gevoerd moet worden. ,,Het heeft geen zin meer om vol te houden dat de aanbesteding correct verlopen is. Eerst is er bekendgemaakt dat er een winnend ontwerp was, toen weigerde de gemeente het winnende ontwerp te tonen, vervolgens werd er gesuggereerd dat er een paar kleine aanpassingen aan het ontwerp gedaan zouden moeten worden en nu is de stelling dat er helemaal nog geen winnend ontwerp is, maar dat er volgend jaar pas een ontwerp zal zijn’’, aldus de advocaat eerder op de dag.