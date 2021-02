Geen fan mag het stadion in, behalve Patrick bij FC Den Bosch. Voor één keer: ‘Ik voel me bevoorrecht’

Belabberde eerste helft leidt tot derde seizoensne­der­laag voor Heroes Den Bosch

3 februari Het Europese succes van Heroes Den Bosch staat in schril contrast met de competitiestart in eigen land van de Bossche basketballers. In de FIBA Europe Cup zit de ploeg inmiddels bij de laatste zestien, maar in de Dutch Basketball League werd woensdag al de derde nederlaag geleden in vier competitieduels: 87-70 bij Donar Groningen.