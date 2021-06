Geen festival, maar een VERStival met poëtische wandelingen door Den Bosch

DEN BOSCH - Met een wandeling over de Markt of langs de Sint-Jan hoeft iemand zich al niet te vervelen en een boottochtje met de Bossche Boten biedt ook al genoeg vertier. Maar binnenkort kun je er ook nog een poëtisch tintje aan geven. Met ‘Stopvers: een Verstival’ kun je verschillende plekken in Den Bosch als het ware struikelen over poëzie en proza.

Stichting Letterbekken, die zich inzet voor literatuur in Den Bosch, en stichting Interactive Culture hebben samen een app ontwikkeld waarmee je verschillende routes kunt lopen (of varen) in Den Bosch. „Dan kun je stukken van straat rapen door bij bepaalde punten te komen”, zegt Renk van Oyen van Stichting Letterbekken. „De teksten kunnen poëzie zijn of proza, maar we trekken het breder. Stadschroniqueur Eric Alink heeft bijvoorbeeld ook een route samengesteld met als startpunt Begraafplaats Orthen.”

Vier poëtische routes

Vanaf 2 juli kunnen de routes gedaan worden. Op dit moment zijn er vier. De route van Alink is er één, maar met stadsdichter Doeko L. loop je vanaf de Sint-Jan een route en bij de Markt krijg je te maken met gedichten van Friso Woudstra. Ten slotte kun je vanaf de Tramkade een boottocht maken met de Bossche Brouwers Biersonnettenkrans waarbij je veertien sonnetten hoort van veertien dichters. „Dit jaar hopen we nog twee routes toe te voegen aan het programma”, zegt Van Oyen. Ideeën zijn er genoeg. Een gedicht midden in de raadszaal, bijvoorbeeld. „Daar kun je niet zomaar naar binnen, dus dan zou je een keer bij een raadsvergadering moeten zijn om vervolgens de vloer op te gaan”, zegt Van Ooyen.

Kaas ruiken terwijl je leest over kaas

Het is volgens hem ook de bedoeling dat je op de plaats zelf ook écht een link hebt met de tekst. Een voorbeeldje van Van Oyen: „Een gedicht gaat bijvoorbeeld over kaas op de Markt, dus plaatsen we de tekst bij een kaaskraam. Dan ruik je de kaas tijdens het lezen.” Hij noemt het project een ‘geschenk uit de hemel’. Niet eens zozeer voor gebruikers van de app, maar voor de poëtische zielen van Letterbekken. „We hebben al een jaar niet kunnen optreden. Dat je dan weer iets kan doen, is hartstikke fijn.”

Zelf heeft Van Oyen nog geen gedicht geschreven voor de app. Maar wat hem betreft gaat dat nog wel komen. „Het is ook zoiets om meteen jezelf naar voren te schuiven”, zegt hij. De start op 2 juli gaat niet onopgemerkt voorbij. Op die dag is er een zogeheten maiden voyage van de Bossche Brouwers Biersonnettenkrans met daaraan voorafgaand optredens van deelnemende dichters en studenten van het KW1C.