Geen gevaar voor volksgezondheid op Cromvoirtsepad Vught; toplaag toch verwijderd

Hoewel de laag vervangen wordt, is er volgens hem ook op dit moment géén gevaar voor de volksgezondheid. ,,Gisteren heeft de ODBN de locatie onderzocht. Bij deze visuele controle is geen verder asbestverdacht materiaal gevonden”, aldus de gemeentewoordvoerder. ,,Ook blijven de bij-mengingen onder de norm, waarmee de puinverharding milieu hygiënisch gezien, aan de normen voldoet.”

Kwalitatief goed puin

Het is volgens hem dan aan de gemeente om de civieltechnische kwaliteit te beoordelen. ,,Zowel de verantwoordelijke portefeuillehouders als het cluster Inrichting Openbare Ruimte willen, in samenspraak met de aannemer, de huidige toplaag verwijderen en een nieuwe laag aanbrengen. Want de huidige laag mag dan aan de milieutechnische eisen voldoen, voor de bewoners in de buurt en overige gebruikers van het pad moet het veilig zijn door gebruik van kwalitatief goed puin, met zo min mogelijk bij-mengingen."