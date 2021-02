Geen groot feest, wel plukjes carnavalsvierders in Oeteldonk

Scouting Tarcisius in Rosmalen krijgt toch de volledige subsidie, ’erkenning voor onze activitei­ten en vrijwilli­gers’

13 februari ROSMALEN - Bij scouting Tarcisius in Rosmalen kunnen ze opgelucht ademhalen. De forse bezuiniging van 14.000 euro de komende jaren is van de baan. ,,Wij zijn blij dat de gemeenteraad unaniem de activiteiten en vrijwilligers waardeert, want zo zien wij dat’’, reageert penningmeester Jochen Harkema op de ’fijne boodschap’.