Geen grootse concerten van Philharmonie Zuidnederland komend seizoen in Den Bosch

DEN BOSCH - Het is niet gelukt om voor komend seizoen een locatie voor de concerten van de Philharmonie Zuidnederland in Den Bosch te vinden. Het Jheronimus Bosch Art Center was in beeld, maar tijdens een testconcert bleek dat de akoestiek zich niet leent voor het spelen van groot symfonisch werk.

Het betekent dus dat er geen grote concerten zullen zijn van de Philharmonie Zuidnederland de komende tijd in Den Bosch. Het gezelschap trad voor corona regelmatig op voor een volle zaal met zevenhonderd man publiek. Door de sloop en nieuwbouw van het Theater aan de Parade was het zoeken naar een tijdelijke locatie.

Dat de akoestiek in het Jheronimus Bosch Art Center niet goed is, zit hem volgens een woordvoerder van het orkest vooral in de grote hoge koepel. Maar dat is niet de enige factor waarmee rekening moet worden gehouden. Er is ook voldoende ruimte nodig, zowel op het podium als in de zaal. Om het orkest kwijt te kunnen, maar ook om met de vrachtwagen te kunnen manoeuvreren die onder meer de harp en al het slagwerk vervoert. Verder moet een zaal natuurlijk überhaupt beschikbaar zijn.

Ook niet in de Brabanthallen

Dat laatste was een van de hobbels bij de Brabanthallen, een locatie die qua ruimte geen enkel probleem vormt. ,,De kleinere hallen waren allemaal volgeboekt’’, vertelt een woordvoerder van de Philharmonie. ,,Mainstage zelf is alleen geschikt als het geluid van het orkest wordt versterkt en dat is met klassieke muziek geen optie.’’

Geen grote optredens dus in Den Bosch, maar wel speelt Philharmonie Zuidnederland op 2 oktober in kleinere bezetting een eenmalig concert op het hoofdkantoor van Essent aan het Willemsplein in Den Bosch. Dat doet zij samen met Liza Ferschtman. Voor de andere concertproducties van het gezelschap in het seizoen 2021-2022 wordt verwezen naar Eindhoven of Tilburg. Informatie over de kaartverkoop volgt eind augustus.

Kleiner klassiek werk

In het Jheronimus Bosch Art Center heeft het Theater aan de Parade aankomend seizoen wel kleiner klassiek werk geprogrammeerd, zoals het Nederlands Blazers Ensemble, Kamerata Zuid en de Nederlandse Bachvereniging. Daarnaast vindt er een uitgebreide reeks theatercolleges plaats van onder meer Thomas Erdbrink en David van Reybrouck. Door Philharmonie Zuidnederland zal komend seizoen in het Jheronimus Bosch Art Center het Bosch Requiem worden uitgevoerd in het kader van November Music.