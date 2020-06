Geen grote maar wel een kleine Boulevard in Den Bosch: 25 voorstellingen te zien

Verdachte van schietpar­tij in Empel: ‘Ik word indirect bedreigd’

25 juni DEN BOSCH - De 22-jarige man zit al bijna een jaar in voorarrest voor poging moord in augustus vorig jaar vlakbij de Balkbrug-Oost in Empel. ‘Extreem lang’, vindt de rechtbank. Volgens advocaat Cathalijn Maat ‘wankelt de zaak’. Maar ze vroeg donderdag tijdens een rechtszitting tevergeefs of de verdachte naar huis mag in afwachting van het proces.