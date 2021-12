Geen grote, wel al kleinere ingrepen voor Hoogstraat Berlicum

Er komen borden te staan met een adviessnelheid van dertig kilometer per uur. Daarnaast heeft Gestel het plan om witte strepen op het wegdek aan te brengen, zogenaamde fietssuggestiestroken. Via regelingen van het Rijk probeert de gemeente bovendien subsidie te krijgen voor geluidsisolatie van woningen dicht bij de weg. Omdat hier veel lintbebouwing zit, staan veel huizen langs de Hoogstraat en bij het Raadhuisplein vlak bij de rijbaan.

Riool nog niet aan bod

Een complete herinrichting van de weg, daar is nu dus nog geen sprake van. Wethouder Eric van den Dungen: ,,Zo'n herinrichting van de Hoogstraat en het Raadhuisplein gaat al snel tussen de 1,5 en 1,7 miljoen euro kosten. En aangezien het riool hier tegen de vijftig jaar oud is, zou het zonde zijn om hier nu veel geld te investeren en dat we over een kleine twintig jaar opnieuw weer alles beet moeten pakken. Riool gaat namelijk wel een jaar of zeventig mee.”

Adviessnelheid

Wat wel in de pen zit is met simpeler oplossingen vast een begin te maken. ,,Als het weer straks beter is laten we witte lijnen op de weg aanbrengen voor de fietsers. Dat is al in lijn met de gedachte dat de fietser meer ruimte op deze straten moet krijgen. Daarnaast kiezen we voor borden met een adviessnelheid van dertig kilometer per uur.” Deze maatregelen kosten tussen de 15.000 en 30.000 euro.

Straatverlichting feller

In overleg met bewoners van de straten wordt er ook voor gekozen om de straatverlichting hier wat feller te laten branden. Dat zou veiliger zijn voor alle weggebruikers.

Ook wil Sint-Michielsgestel overleggen met de ondernemers in Berlicum over hoe om te gaan met vrachtverkeer in de bebouwde kom in de Hoogstraat en op het Raadhuisplein. ,,Natuurlijk zijn deze wegen voor het doorgaand verkeer in Berlicum. Maar vrachtwagens kunnen ook het alternatief gebruiken: de N279. We willen vrachtverkeer stimuleren vooral die laatste route te nemen. Daarmee voorkom je geluidsoverlast en trillingen in de kom.”

Ten aanzien van de geluidsanering van woningen stelt het Rijk wel bepaalde voorwaarden. Tijdens zo'n sanering mag je als lokale overheid geen grote maatregelen aan de weg uitvoeren, zoals een herinrichting naar een echte 30-kilometerzone.



