Geen groter terras bij Bossche Salon de Roosekrans: ‘Ik controleer of verkeer schade veroorzaakt’

Bocht aan de krappe kant

In maart van dit jaar vroeg hij een vergunning aan bij de gemeente die weigerde. Want een terras aan de Nieuwstraat zou de brandweer, ambulance en politie in de weg staan. En een breder terras op de Hinthamerstraat zou lastig zijn voor de draaicirkel van vrachtwagens die in het centrum moeten laden en lossen. Volgens de gemeente is het nu al aan de krappe kant om de bocht te nemen.