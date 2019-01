Geen huurkorting in Den Bosch, er zijn voldoende alternatieven

Geen aanhouding na beschieten van huis aan Johan van de Velde­straat

31 december DEN BOSCH - De politie heeft nog steeds geen aanhouding gedaan na de beschieting van een huis aan de Bossche Johan van de Veldestraat op 17 december. ,,De zaak is nog altijd in onderzoek, maar tot op dit moment heeft dat niet geleid tot aanhoudingen of duidelijkheid over de precieze achtergrond’’, aldus een woordvoerder van de politie dinsdag. Volgens hem is meer informatie ‘welkom’.