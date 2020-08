Geen jubileumeditie maar wel Kindervakantieweek in Helvoirt: ‘Het kampvuur is altijd heel mooi’

HELVOIRT - Dit jaar is er voor de vijftigste keer een Kindervakantieweek in Helvoirt van maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus. De werkgroep spreekt niet over een jubileumuitgave vanwege het coronavirus. Volgend jaar wil men dit vieren.

Voorzitter Nienke van de Wiel: ,,Wij hebben gekeken wat kunnen we wel zodat we iets doen voor de jeugd en een kindervakantieweek houden. Ons jubileum schuiven we op naar volgend jaar. De 1,5 meter regel geldt niet voor de kinderen tot 18 jaar. Daar maken wij gebruik van. De werkgroep bedacht een oplossing voor knelpunten zoals geen centraal verzamelpunt.”

Het dorp als speelveld

,,Het dorp Helvoirt wordt het speelveld van de jeugdige deelnemers en de ouders van de deelnemers krijgen een leidinggevende taak. De organisatie zorgt voor het programma tussen 10.00 en 17.00 uur. Bij D’n Inbreng zit de organisatie maar daar is het geen verzamelen of vertrekken. Verder de coronaregels die landelijk gelden in acht nemen.”

De deelnemers met hun ouders kunnen onderweg in Helvoirt instappen op de route en de opdrachten uitvoeren. Starttijd is variabel waardoor drukte wordt voorkomen. De dagelijkse routekaart en opdracht is te downloaden van de website van KVW. Aanmelden is digitaal mogelijk. Geeft dit een probleem dan even D’ n Inbreng bezoeken. Vooraf aanmelden is handig voor de organisatie.

Kampvuur

Bram (7) en Rens (9) Pijnenburg waren voorgaande jaren steeds van de partij. In koor geven beiden aan: ,,De waterspelen, de speurtochten en het kampvuur zijn altijd heel mooi bij de kindervakantieweek.” De zeskamp met de waterspelen is op woensdag bij het kinderfeest. Het kampvuur staat niet op het programma. Informatie en aanmelding per dag is mogelijk bij: info@kvwhelvoirt.nl