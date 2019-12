Geen Kaaihal, wél een plaats voor Urban scene op Bossche Tramkade

Tot in de late uurtjes feesten op de Bossche Tramkade? Daar gaat naar gekeken worden!

21:45 DEN BOSCH - Tot acht uur in de ochtend feesten op de Bossche Tramkade? Dat zou werkelijkheid kunnen worden. Een meerderheid van de gemeenteraad is enthousiast, maar burgemeester Jack Mikkers maakt een pas op de plaats. Die wil in januari eerst een discussie en de mening horen van omwonenden, horeca en jongeren.